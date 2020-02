Nessuno se lo aspettava e come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’attacco contro Junior Cally. Gessica Notaro oggi in conferenza stampa ha presentato il singolo, in duetto con Antonio Maggio (vincitore di Sanremo Giovani nel 2013) ‘La faccia e il cuore’, scritto a quattro mani dal cantautore con Ermal Meta. Il brano è stato presentato sul palco del Teatro Ariston per lanciare un messaggio importante contro la violenza sulle donne. Nel testo, versi che la toccano da vicino: “Ora guardati allo specchio e dopo dimmi cosa vedi/tanto silenzio in un pugno di stelle/ma c’è una donna ancora in piedi”. E ancora: “donna che non devi stare zitta/Non dare troppa confidenza al dolore/perché altrimenti se ne approfitta”.

A proposito di violenza, Gessica Notaro è stata interpellata sulle polemiche che hanno coinvolto uno dei Big in gara, il rapper Junior Cally, nell’occhio del ciclone durante le scorse settimane per alcuni testi accusati di violenza contro le donne e sessismo. La Miss Romagna 2007, sfregiata brutalmente in volto con l’acido dall’ex fidanzato Edson, prima ha spiegato di non essere intervenuta “perché Amadeus ha avuto questa bellissima idea di dedicare momenti importanti del Festival al tema del femminicidio e della violenza. Non volevo alimentare le polemiche”. Poi la donna ha preso in mano una fotografia con due volti a confronto: iuno era quello di Junior Cally con la sua maschera glitterata e l’altro era un viso coperto a causa dello sfregio in volto per l’acido. Il suo.”Ecco sulla questione vi mostro questo – ha tuonato la Notaro – in questa foto vedere Junior Cally che fa spettacolo con la sua maschera, dall’altra invece c’è chi è costretta a indossare la maschera a causa delle violenze subite”.