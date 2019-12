Gessica Notaro non è riuscita a tenere per sé l’emozione e la felicità e ha postato su Instagram una foto dove mostra un anello di fidanzamento: “Eh si! Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative. Senza parole”, ha scritto. Nozze in arrivo col fidanzato Marco per la ex concorrente di Ballando con Le Stelle. Nel 2007, Gessica è stata aggredita dall’ex fidanzato, Edson Tavares, che le aveva gettato acido sul viso e che è stato condannato a 15 anni in secondo grado. Da quel momento per la ragazza è iniziato un calvario affrontato con coraggio e determinazione. Gessica è diventata un simbolo ed è amatissima, tanto che i commenti sotto il post dove annuncia il fidanzamento sono tanti e tutti commossi.

