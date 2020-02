“Privé in pizzeria? Una bufala”. La storia della richiesta di Chiara Ferragni a una pizzeria di Caserta ha fatto il giro del web, scatenando una serie di polemiche: sia nei confronti dell’influencer, ritenuta troppo snob, sia nei confronti del ristoratore, Francesco Martucci, che alla fine è stato costretto a rimuovere il post e a rettificare. Oggi sul caso arriva la risposta della diretta interessata e del marito, che raccontano la loro versione su Instragram “Da Los Angeles – dice Fedez in un video prendendo il giro Martucci – stiamo cercando qualcuno che ci ospiti in un privé in una pizzeria di Caserta. Fateci sapere, ragazzi”.

Chiara Ferragni risponde pubblicando una breve “lettera aperta” nelle stories, definendo tutta la storia una fake news: “Caro pizzaiolo, non ho mai pianificato una cena a Caserta, ma quando succederà me la metta nel piatto ‘la bufala’ perché quella è buona sempre, con o senza privée”. Costringendo così Francesco Martucci a fare marcia indietro. In un post su Facebook ha poi spiegato che in tutta la vicenda non c’entravano nulla i Ferragnez e forse era frutto di uno scherzo: «Non era mia intenzione trarre vantaggi pubblicitari da quello che è risultato essere uno scherzo telefonico. Per giunta di cattivo gusto». Ha annunciato di adire a vie legali.