Qui Sanremo, avviso ai naviganti: alle 10 in punto, dopo che l’auditel ha segnato il successo di questa edizione, il clima a Sanremo è particolarmente sereno. Amadeus ha incassato applausi ed elogi dopo mesi di polemiche, il Festival prova la svolta alla seconda serata. Cosa succede in città, cosa raccontano gli addetti ai lavori al teatro Ariston. E’ UN FATTO O SI DICE?

LA INCORVAIA E’ AL GRANDE FRATELLO VIP, SARCINA PORTA LA PICCOLA NINA A SANREMO- Il FATTO è che, a sorpresa, Le Vibrazioni si sono piazzati al primo posto nella classifica della prima serata di Sanremo 2020. Il leader Francesco Sarcina SI DICE abbia deciso di concentrarsi solo sulla musica, dopo che per mesi la sua vita privata ha occupato la scena mediatica. L’ex Clizia Incorvaia, accusata di averlo tradito con il migliore amico Riccardo Scamarcio, si trova nella casa del Grande Fratello Vip per questo motivo Sarcina ha deciso di portare in città la figlia avuta con l’influencer, la piccola Nina.

RTL “DELUSA” PER L’ESCLUSIONE TRA I BIG DI BIANCA ATZEI – Il FATTO è che tra i 24 big del Festival di Sanremo non figura Bianca Atzei, un fatto noto fin dallo scorso 6 gennaio. Esclusione che molti giornalisti ricordano anche in sala stampa sottolineando il dispiacere di Rtl e Lorenzo Suraci, almeno così SI DICE, per la decisione di Amadeus di non portare la cantante in Riviera.

SABRINA SALERNO IL COLPO “LOW COST” – Altro che Lady Gaga! A spopolare in sala stampa, al teatro Ariston e in città è Sabrina Salerno. Diva degli anni 80, icona sexy e sogno erotico dell’Italia intera. Un FATTO noto, SI DICE che la Salerno incasserà un cachet piuttosto basso. Altro che Monica Bellucci, un vero colpo low cost!

CAMERINI SEPARATI PER ALBANO E ROMINA POWER – Il karaoke collettivo con Albano e Romina Power ha fatto divertire il pubblico di Rai1, un medley delle loro hit e l’inedito scritto da Malgioglio. Un brano che avrebbe dovuto partecipare in gara, possibilità saltata in extremis per il no di Romina. Una coppia che ormai da tempo si è ritrovata dal punto di vista artistico, questo un FATTO noto, SI DICE che per l’incontro sanremese l’ex coppia non ha diviso il camerino, ognuno nel proprio. Per la gioia di Loredana Lecciso.