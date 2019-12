Scontro in commissione Bilancio a Montecitorio durante l’audizione di Lucio Barra Caracciolo, giurista ed ex sottosegretario agli Affari europei nel primo Governo Conte. “Siccome gran parte della relazione di Barra Caracciolo del testo della sua relazione viene da riflessioni che sono presenti sul suo blog” è la premessa del deputati dem Filippo Sensi, che chiede conto a Barra Caracciolo proprio delle riflessioni espresse sul suo blog. Alle risposte molto sintetiche ricevute, Sensi chiede ulteriori spiegazioni, ma a quel punto interviene il presidente della Commissione Claudio Borghi: “Se vuole interrogare Barra Caracciolo lo faccia al bar”. “Lei è il Presidente della Commissione e la pregherei di riconoscere le nostre prerogative di porre domande ed esigere risposte” ribatte Sensi. “Le sue domande non sono pertinenti – afferma Borghi – io non ho mai visto la pretesa di esigere risposte. Gli auditi vengono qua facendosi una cortesi. Forse questo non l’avete ancora capito. Lei si sta ponendo nei confronti dell’audito in commissione aggressivo” si scalda il presidente della Commissione. Al quale Sensi ribatte: “L’unico che sta facendo aggressione nei confronti di un commissario è lei presidente”

