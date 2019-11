Tesla Cybertruck contro Ford F150. Nella gara di potenza tra le due auto c’è una vincitrice, ma i sospetti che la sfida sia “truccata” o, quanto meno, “orientata” sono fondati. Il video, intanto, è stato pubblicato da Elon Musk. Nel filmato, in più, è evidente come la Ford utilizzata per il “tiro alla fune” non sia 4×4, così come non si conoscono i due motori dei veicoli. Infine, il pickup della Ford è vuoto, mentre non è possibile sapere se quello di Tesla, chiuso, sia zavorrato.

