“Presidente De Luca, sono pronta a candidarmi con lei non solo alla Regione, ma a livello nazionale. Presidente ti amo!“. Così dice Elisa Isoardi in un video pubblicato su Instagram diventato virale sui social, “aprendo” alla possibilità di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Campania nella lista dell’attuale governatore Vincenzo De Luca e lanciando poi una frecciata: “Ne sarà contento qualcuno“. Il riferimento, neanche troppo velato, è all’ex fidanzato Matteo Salvini che nei giorni scorsi ha intavolato un botta e risposta a distanza proprio con De Luca sul tema delle prossime elezioni regionali. Il video è andato in onda a Striscia la Notizia e così è arrivato anche al diretto interessato, che ha commentato: “La Isoardi candidata con me? Lei è una donna splendida, e dunque la cosa non può che aumentare la mia stima”.

