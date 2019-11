Si chiama CyberTruck ed è una sorta di fantascietifico pick-up super corazzato. Peccato che alla presentazione ufficiale di Tesla, fatta come di consueto da Elon Musk, qualcosa sia andato storto. Sì, perché la supercar simile a un’autoblindata (già in vendita online e con le prime consegne programmate nel 2022) ha fallito in diretta il test sulla resistenza dei finestrini tra l’imbarazzo di Musk e le risate del pubblico. Il costo del veicolo si aggirerà intorno ai 49mila euro.

Video Twitter/Roberto Baldwin