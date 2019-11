Dopo 16 anni, Marco Columbro torna in tv da protagonista, con un programma tutto suo (GreenBiz su Business24), ma non dimentica quanto accaduto qualche settimana fa a "Live non è la D'Urso"

Dopo 16 anni, Marco Columbro torna in tv da protagonista, con un programma tutto suo (GreenBiz su Business24), ma non dimentica quanto accaduto qualche settimana fa a “Live non è la D’Urso” – quando si è scagliato contro la conduttrice urlandole “vengo lì e ti strappo il vestito” – e così, prima di andare in onda, ha ricordato nel dettaglio come sono andate le cose con Barbara D’Urso. “Al mio agente era stato detto che mi invitavano per parlare di quello che faccio nella vita oggi – ha raccontato Marco Columbro in un’intervista al Corriere -. Mentre vado, mi chiama la mia fidanzata e mi dice che avevano anticipato un servizio intitolato ‘ecco i vip che non arrivano a fine mese’ e avevano messo anche la mia foto. Arrivo in camerino, ne discuto con un’autrice e il mio agente e l’autrice assicura che parleremo solo della mia attività di albergatore. Quello che è successo l’avete visto in onda. Barbara mi ha anche detto che l’ha fatto per aiutarmi. Ma come aiuto mi è sembrato maldestro“.

Barbara D’Urso gli ha chiesto infatti conto della notizia che Silvio Berlusconi gli aveva comprato una casa, ipotizzando che avesse bisogno di soldi e associandolo ai numerosi vip che nei suoi salotti raccontano le loro difficoltà economiche da quando hanno perso la notorietà: “È una notizia che mi sono sempre rifiutato di commentare. Posso dire che, al contrario, ho in corso un investimento – ha spiegato Marco Columbro -: sempre a Trequanda, che è vicino Pienza, ho trovato una fonte termale e, in questi mesi, con la mia compagna Marzia siamo impegnati a costruire una Spa”, ha concluso.