Il negoziante, Marco De Angelis, aveva 56 anni. Non ancora identificato l'assassino. I Carabinieri indagano per omicidio-suicidio. Già sentiti una decina di testimoni

E’ entrato in un negozio di articoli sportivi e ha sparato due colpi di pistola al titolare, Marco De Angelis di 57 anni, uccidendolo. Poi ha rivolto l’arma verso di se e si è sparato. E’ accaduto in serata nel centro di Cuneo, in alle spalle di piazza Galimberti. La vittima è il titolare del negozio ‘Dimo sport‘. I carabinieri, che indagano sull’omicidio-suicidio, hanno raccolto la testimonianza di una decina di persone.

L’omicida, G.S. di 65 anni, era già armato di una pistola a tamburo quando ha parcheggiato la sua auto proprio di fronte al negozio della vittima, poco prima delle 19. Gli ha sparato una prima volta e quando il negoziante, ferito, si è trascinato verso il retro cercando scampo, ha esploso altri due proiettili, questa volta mortali. Il primo a dare l’allarme è stato un amico di De Angelis che sarebbe stato testimone del delitto. Le indagini della tragedia che ha sconvolto la cittadina piemontese è affidata ai carabinieri e al pm Alberto Braghin della Procura di Cuneo. De Angelis, oltre che del negozio di articoli sportivi, era contitolare di un bar e di una palestra sempre nel centro di Cuneo. Sul movente per il momento i carabinieri non si sbilanciano, anche se pare che fra i due ci fossero motivi pregressi di astio reciproco.