A margine di un evento sull’agricoltura il ministro Gianmarco Centinaio si è detto contrario alla revoca totale delle concessioni autostradali per ‘Austrade per l’Italia’ “Non difendo nessuno, non difendo i Benetton, né tantomeno Toninelli, ma penso che quando si dice ‘no’ a qualcuno, voglio vedere l’alternativa, perchè andare a fare una revoca a scatola chiusa senza capire cosa succederà dopo non mi trova d’accordo. Il tempo dei no deve finire – aggiunge Centinaio – per dire no si torni all’opposizione”