Enzo Moavero Milanesi mette in chiaro la posizione del ministero degli Esteri: la Libia non è un porto sicuro. “La definizione di porto sicuro viene dalle convenzioni internazionali, queste condizioni per la Libia non ci sono – ha detto il capo della diplomazia italiana rispondendo ad una domanda in un punto stampa alla Farnesina con l’inviato Onu Ghassan Salamé – Non siamo noi a dirlo. So che da questo nascono varie precisazioni di carattere mediatico su convergenze di posizioni o meno, ma è un dato di fatto del diritto internazionale”.

Quanto all’attività della Guardia costiera libica, Moavero ha affermato che “la Libia ha diritto a vigilare su ciò che accade nelle proprie acque territoriali, quindi gli interventi della guardia costiera sono legati a questo”. Ed ha ricordato che “l’addestramento della guardia costiera libica viene effettuato anche nell’ambito di missioni europee, quindi anche per l’Ue è una componente importante per riportare la Libia alla normalità”.

La situazione nel Paese nordafricano resta molto difficile. L’offensiva lanciata il 4 aprile dal comandante dell’Esercito nazionale libico guidato da Khalifa Haftar per prendere Tripoli si è fermata alle porte della capitale e la situazione ristagna da settimane. “Haftar resta uno dei protagonisti dello scenario libico, un interlocutore imprescindibile”, ha detto Moavero Milanesi. “Come governo italiano siamo convinti della necessità di un dialogo inclusivo con tutti i protagonisti”, ha chiarito il ministro. Nei giorni scorsi presentando il suo piano di pace Fayez Al Sarraj, capo del governo di unità nazionale appoggiato dall’Italia, aveva escluso il dialogo con il maresciallo responsabile dell’offensiva su Tripoli.

Sul terreno la presa di Gharian da parte delle forze fedeli al governo di Tripoli rappresenta “uno sviluppo notevole dopo undici settimane di stallo” del conflitto, ha commentato da parte sua Salamé: Gharian era stata la prima città ad essere conquistata dagli uomini di Haftar all’inizio di aprile. “Vedremo quale sarà la prossima mossa delle autorità, in ogni caso è una novità che va riconosciuta”, ha sottolineato Salamé.