“M5S reclama vittoria Olimpiadi? Qualcuno si vuole appropriare dei risultati altrui: se sono contenti loro, va bene così. Spazio per il Piemonte? In riferimento alle gare la vedo difficile: sono favorevole a eventi, feste comuni, iniziative per estendere l’interesse dei giochi al Piemonte, ma rompere un equilibrio che si è raggiunto mi sembra improbabile e da escludere”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Smart Energy Area’.