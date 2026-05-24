Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 12:23

Il sondaggio: “Marina Berlusconi raccoglie il gradimento di oltre il 50% degli elettori del centrodestra”

di Redazione Politica
Il 70% di chi vota Forza Italia è convinto che il partito crescerebbe con la figlia del fondatore alla guida
Il sondaggio: “Marina Berlusconi raccoglie il gradimento di oltre il 50% degli elettori del centrodestra”
Icona dei commenti Commenti

Sale l’attesa per la discesa in campo di Marina Berlusconi. “Tra gli elettori della coalizione” di centrodestra “il gradimento supera il 50%, mentre tra quelli di Forza Italia il 52% vedrebbe positivamente una sua leadership. Ancora più alto il dato della Lega, dove il consenso arriva al 65,1%. Più tiepido invece l’atteggiamento degli elettori di Fratelli d’Italia, dove i favorevoli si fermano al 45,4%”, sostiene un sondaggio citato da Alessandra Ghisleri in un intervento su La Stampa.

“Probabilmente” a “rendere più tiepido l’atteggiamento di una parte dell’elettorato vicino a Giorgia Meloni non” è “tanto una forma di ostilità personale, quanto piuttosto la consapevolezza che una Marina Berlusconi politicamente attiva potrebbe riaprire spazi nel centro moderato oggi in parte assorbiti dalla leadership meloniana”, commenta Ghisleri.

E ancora, “per il 36,2% degli italiani una leadership di Marina Berlusconi potrebbe rafforzare Forza Italia, mentre per il 36,4% non produrrebbe effetti significativi. Dietro questi numeri convivono due visioni opposte: da una parte chi vede nel cognome Berlusconi una risorsa ancora capace di mobilitare consenso; dall’altra chi ritiene che il berlusconismo non sia trasferibile per semplice eredità familiare. Tra gli elettori di Forza Italia, tuttavia, il 70% è convinto che il partito crescerebbe con Marina Berlusconi alla guida”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione