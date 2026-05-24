Oltre 6 milioni di italiani sono chiamati alle urne oggi e domani per le elezioni amministrative in 894 Comuni, 18 dei quali capoluogo. A mezzogiorno di oggi l’affluenza è stata del 14,74 per cento, circa un punto percentuale in meno rispetto all’affluenza media delle ultime Comunali di riferimento alla stessa ora (che fu del 15,75). I seggi saranno aperti oggi, domenica, fino alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio e, in caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno.

Tra i Comuni che rinnovano giunte e consigli 121 hanno più di 15mila abitanti – di cui i 18 capoluoghi – e 773 hanno da 15mila abitanti in giù. Nel primo caso è possibile votare sia per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegato – tracciando una croce sul nome o sul simbolo di una delle liste che lo sostengono – sia per il candidato sindaco e una lista che non sia a lui collegata. Inoltre, sempre per gli enti che hanno più di 15mila abitanti è consentito il voto disgiunto con un segno sul candidato sindaco e un altro su una lista che non sostiene la coalizione del sindaco prescelto. Ciò non è consentito per i Comuni che hanno meno di 15mila abitanti perché ogni candidato sindaco è sostenuto da una sola lista.