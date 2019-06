“Nessuno può avere certezze, perònon sarebbe stato ospedalizzato. Cucchi era immobile nel letto e non riusciva più a muoversi per la frattura. Se non fosse stato in questa condizione, non avrebbe avuto una vescica atonica e avrebbe avuto probabilmente lo stimolo alla diuresi. Dunque se non avesse avuto la frattura,o sarebbe sopraggiunta in un altro momento”. A spiegarlo, nel corso dell’udienza del processo Cucchi bis, nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma , uno deinominati dal gip durante il processo Cucchi e medico legale del Policlinico di Bari.