Le immagini non lasciano dubbi: il principe Harry sembra proprio sgridare la moglie Meghan Markle sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping The Colour, l’evento tenutosi sabato scorso per celebrare il compleanno della regina Elisabetta. Come si nota dal video postato da un utente Twitter, la duchessa de Sussex, 37 anni, alla sua prima uscita pubblica dopo meno di un mese dalla nascita del primogenito Archie, si è girata due volte verso il marito per chiedergli qualcosa. Ma il principe, per tutta risposta, con una faccia molto seria, le ha intimato di voltarsi dicendole chiaramente “turn around”, ovvero “voltati”, come si vede dal labiale nel video.

Subito Meghan ha eseguito, anche sembra un po’ a malincuore. Sì perché da quel momento la Duchessa ha perso il sorriso, mostrando invece un’espressione molto seria. Cosa è successo, davvero, tra i due? Che sia un segno a favore delle voci secondo cui la coppia sarebbe in crisi? Esaminando il filmato, di lì a qualche secondo è partito l’inno nazionale, God Save The Queen, momento centrale dell’evento che vede un rigorosissimo protocollo reale oltre che un massiccio schieramento di telecamere e obiettivi puntati sulla royal family, motivo per cui il principe Harry probabilmente non ha voluto rischiare indicenti.