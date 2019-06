Il Trooping the Colour 2019, le celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta: quale migliore occasione per debuttare al balcone di Buckingham Palace. Il principino Louis, terzogenito del principe William e della duchessa Kate, non ha di certo mancato l’appuntamento: saluti agli aerei acrobatici della Royal Air Force, risate e faccia buffe. Mentre il fratellino più grande, George, è apparso un po’ imbronciato, la principessa Charlotte ha partecipato allo spettacolo. Lei e il piccolo di casa Cambridge sono stati puri immortalati mentre dalla finestra sbirciavano i preparativi della celebrazione.

Il Trooping the Colour è stato anche l’occasione per il ritorno in pubblico di Meghan Markle, dopo la nascita del piccolo Archie. Ma la prestazione del principino Louis ha completamente oscurato la presenza di Harry e moglie.