Qualcuno l’aveva definita “battutaccia imbarazzante”, crocifiggendo la conduttrice. Ma ora un nuovo audio, frutto di una perizia tecnica, smentirebbe l’interpretazione data alle parole di Caterina Balivo nel corso della puntata di Vieni da me, su Rai1, rivolte a Giorgio Mastrota. Il “ti tira ancora, bravo”, che aveva suscitato tanto scandalo, infatti, si trasformerebbe in un più soft “ti va ancora, bravo”. Ascoltando la registrazione rallentata, in effetti, il fono “r” non ci sarebbe e si distinguerebbe più chiaramente il fono “v”. L’interpretazione errata, dunque, nascerebbe dalla reazione spropositata dell’attore milanese (“Coc… come ? Cosa hai detto? E io che pensavo con ‘gnocca’ di aver detto una parolaccia”) dopo la frase di Balivo.