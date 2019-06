Miley Cyrus, insieme al marito Liam Hemsworth, stava uscendo da un hotel di Barcellona quando un uomo l’ha prima afferrata per i capelli, poi la tirata a sé e ha tentato di baciarla. La cantante americana ha pubblicato sui social il video della molestia, accompagnandolo con queste parole: “Può indossare ciò che vuole. Può essere vergine. Può dormire con cinque persone diverse. Può stare con suo marito. Può stare con la sua ragazza. Può essere nuda. Ma non può essere afferrata senza il suo consenso“. Cyrus, in risposta all’episodio accaduto in Spagna, è stata criticata da alcune persone, sempre sui social: “Vuoi essere ‘sexy’, cosa ti aspetti?”, “ti vesti come una p… sono le conseguenze”. La stessa cantante ha diffuso gli screenshot di questi commenti, scrivendo: “Non rompetemi sulla mia libertà”.