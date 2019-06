Decreto di archiviazione nell'inchiesta per il depistaggio - per 8 è stato chiesto il rinvio a giudizio - per 3 indagati: il capitano Nico Blanco, l'avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano e per il maresciallo Roberto Mandolini, imputato nel processo bis per le accuse di calunnia e falso. Fissate le prossime udienze di quest'ultimo dibattimento: a luglio la requisitoria, mentre la sentenza è prevista prima della fine del 2019

La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, e per il maresciallo Roberto Mandolini, imputato nel processo bis per le accuse di calunnia e falso. La circostanza è emersa proprio nell’ambito di quel dibattimento, che vede imputati 5 carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale. Stefano Cucchi, Arma, Difesa e Viminale vogliono essere parte civile al processo per i depistaggi. Ilaria: “Prima volta con noi”

Un’udienza rapida, nella quale è stato ascoltato un solo testimone della difese ed è stato completato il calendario delle udienze e, salvo slittamenti, c’è anche la possibile data della sentenza della Corte d’Assise di Roma: il 26 novembre. Il 19 luglio, invece, è fissata la requisitoria del pm Giovanni Musarò che sostiene l’accusa di omicidio preterintenzionale contro Raffaele D’Alessandro, Alessio Di Bernando e Francesco Tedesco, accusati di aver pestato il geometra romano dopo l’arresto per droga avvenuto il 15 ottobre 2009. Una settimana dopo, il 31enne morì nell’ospedale Pertini di Roma.

Dopo nove anni, Tedesco ha rotto il silenzio accusando i colleghi Di Bernardo e D’Alessandro. “Per me questi 9 anni di silenzio sono stati un muro insormontabile”, ha detto aprendo la sua deposizione in aula lo scorso 8 aprile. Quindi il pestaggio, quasi in presa diretta, tutto d’un fiato: “Al fotosegnalamento Cucchi si rifiutava di prendere le impronte: siamo usciti dalla stanza e il battibecco con Alessio Di Bernardo è proseguito. Mentre uscivano dalla sala, Di Bernardo si voltò e colpì Cucchi con uno schiaffo violento in pieno volto”, ha raccontato entrando nei particolari. Stefano Cucchi, il carabiniere Francesco Tedesco racconta il pestaggio: “Così lo picchiarono i miei colleghi”

È l’inizio delle violenze, che proseguono: “Poi lo spinse e D’Alessandro diede a Cucchi un forte calcio con la punta del piede all’altezza dell’ano. Nel frattempo io mi ero alzato e avevo detto: ‘Basta, finitela, che cazzo fate, non vi permettete'”, racconta Tedesco. Ma la sua reazione non ferma i colleghi: “Di Bernardo proseguì nell’azione spingendo con violenza Cucchi e provocandone una caduta in terra sul bacino, poi sbattè anche la testa. Io sentii un rumore della testa che batteva. Poi D’Alessandro gli diede un violento calcio all’altezza del volto”.