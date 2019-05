Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, torna Maurizio Crozza/ Berlusconi pronto per le europee e sul suo programma dichiara: “Ma poi me l’ha detto cosa devo andare a fare in Europa? Vado a combattere i comunisti cinesi. Perché i cinesi si mangiano i cani, cioè una volta i comunisti si mangiavano i bambini e fin lì passi, ma adesso i comunisti cinesi c’hanno questo piatto unico cani e bambini, tutto pieno di aglio. Non so, ho detto cinesi ma potevo scegliere un popolo qualunque. Magari adesso che vado in Europa, cambio idea…e mi viene voglia di combattere Gorizia”

