È stata una vera e propria sorpresa per il pubblico di Rai 1 vedere Elisa Isoardi perfettamente a suo agio nell’inedita veste di ballerina per una notte. La conduttrice de La Prova Del Cuoco ha lasciato infatti i fornelli per calarsi nel mood degli anni Trenta e scatenarsi in pista a Ballando con le Stelle in un’appassionante charleston sulle note di “Get Lucky” dei Duft Punk. Già nei giorni scorsi la Isoardi aveva annunciato, mostrando un po’ di timore, che si sarebbe esibita nel dance show di Milly Carlucci ma nessuno si aspettava una coreografia così sexy. Per due volte infatti, la conduttrice ex fidanzata di Matteo Salvini ha baciato sulla guancia per ben due volte il suo compagno ballerino Samuel Peron.