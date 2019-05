Dopo i gossip su un presunto flirt e la conseguente scenata di gelosia di Stefano Oradei, Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si sono scatenati in pista a ritmo di samba, sulle note di “Welcome to the Jungle“. Il triangolo tra la coppia di ballerini e l’ex calciatore sta tenendo banco a Ballando con le Stelle e dopo la richiesta di scuse pubbliche fatta dalla padrona di casa Milly Carlucci a Oradei per le sue scenate di gelosia nei confronti di Veera, nella semifinale di ieri sera era palpabile la tensione fra lei e Osvaldo. I due infatti, mantenevano il più possibile le distanze nel corso dell’esibizione, che non ha entusiasmato i giudici, soprattutto Selvaggia Lucarelli che, rivolta all’ex bomber, ha detto: “Da te mi aspettavo di più”.