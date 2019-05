Dopo la scenata di gelosia e la lite furibonda fuori dagli studi di Ballando con le Stelle riportata dal settimanale “Oggi“, il ballerino Stefano Oradei ha chiesto scusa in diretta tv alla collega e fidanzata Veera Kinnunen nel corso dell’ultima puntata del dance show di Rai1. Tutto è iniziato con alcune indiscrezioni trapelate nelle settimane scorse secondo tra Veera Kinnunen e l’ex calciatore Dani Osvaldo con cui fa coppia si sarebbe creata un’intesa che andrebbe ben oltre il ballo, cosa che ha acceso la scintilla della gelosia in Oradei. Così, è intervenuta la conduttrice Milly Carlucci che ha voluto affrontare la questione in diretta chiamando in pista sia Veera che Stefano e pretendendo le scuse di quest’ultimo che, però, già si era scusato ore prima.

“Non è una storia privata. È stato l’unico caso in 15 anni e qui ci sono dei professionisti. Questa cosa è iniziata mesi fa. Spero che tu voglia crescere nel modo di comportarti perché Veera è stata sempre una persona corretta”, ha detto Milly a Oradei, spingendolo a scusarsi nuovamente con la compagna davanti alle telecamere. “Chiedo scusa a lei e anche a te Milly“, ha detto mortificato il ballerino 35enne. “Colgo l’occasione pubblicamente per chiedere scusa a Veera. Gliele ho fatto in privato da tempo. Chiedo scusa per il mio momento di stanchezza, fragilità, e, quindi, colgo l’occasione perché siamo in famiglia e so che lei è una meravigliosa professionista, come avete detto tutti, non c’è dubbio. Lei fa il suo lavoro nel migliore dei modi, io ho avuto una leggerezza. Dani Osvaldo non c’entra niente. Io sono una professionista e quello che amo di più del mio lavoro è far uscire le emozioni dalle persone con cui ballo. Non sono abituata a tutto questo, mi volevo sotterrare“, ha aggiunto Veera intervenendo nella questione. Insomma, sembra che tra i due sia pace fatta, come dimostra anche il selfie pubblicato su Instagram per l’undicesimo anniversario di fidanzamento.

In molti però sui social si sono scagliati contro Milly Carlucci, criticandola per la scelta di spingere Oradei alle scuse, perché secondo molti dalle immagini pubblicate dal magazine “Oggi” non sembra che Oradei stesse facendo chissà cosa a Veera, se non trattenerla per poterle parlare. “Una gogna pubblica inutile“, “Perché accanirsi tanto”, si legge infatti in molti tweet.