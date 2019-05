Nei giorni scorsi una busta con un proiettile, indirizzata a Matteo Salvini, è stata intercettata dal Centro di Smistamento Postale di Roma ed è stata sequestrata dagli artificieri. La notizia è stata diffusa da fonti del Ministero dell’Interno nella giornata di ieri. Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio, spesso critico nei confronti del leader della Lega, ha pubblicato un video in cui chiede a Salvini maggiore chiarezza: “A me ‘sta storia che ogni volta che fai figure di m… con le piazze vuote ti arriva una busta con un proiettile mi puzza. E poi facci sapere come stanno andando le indagini sui casi precedenti. Renditi più credibile”.