“Francesca Verdini ha lasciato Matteo Salvini”. Dopo poco più di due mesi dall’ufficialità, la storia d’amore tra il vicepremier leghista e la 28enne figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini sarebbe già finita. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione perché dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma. A dare la notizia, che in poche ore è diventata virale sul web, è il profilo Twitter “Il Portaborse”, un account che conta oltre 30mila followers e nella biografia si presenta così: “È nelle stanze del potere. Conosce segreti. Sa prima degli altri cose che accadranno”.

Ad annunciare la relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini era stato il settimanale Chi, che aveva pubblicato alcuni scatti esclusivi che li ritraevano insieme mano nella mano. Poco dopo, erano stati proprio loro a ufficializzare il loro rapporto con la prima uscita pubblica istituzionale in occasione dell’anteprima romana di “Dumbo“, il nuovo film di Tim Burton. Da quel momento Salvini e la Verdini si sono mostrati spesso insieme, sia sui social che in occasione di eventi pubblici: ora però, è da qualche tempo che non si vedono insieme. Francesca Verdini è stata la prima compagna ufficiale del leader leghista dopo la fine della sua lunga storia d’amore con la conduttrice de La Prova del Cuoco Elisa Isoardi.