Nell’ultima Blind Audition di The Voice of Italy c’era anche un figlio d’arte: è Francesco Da Vinci, giovane cantante napoletano figlio di Sal Da Vinci, terzo classificato al Festival di Sanremo 2009. A presentarlo è stato Gigi D’Alessio: “Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Suo papà si chiama Sal Da Vinci, un mio grandissimo amico. Suo nonno era Mario Da Vinci (anche lui noto cantante e attore, ndr)”, ha detto il cantautore inquadrandolo. In molti tra il pubblico però, l’hanno subito riconosciuto come ‘Mma, il camorrista della “banda dei talebani” di Gomorra 4: Francesco infatti, è anche attore ma la musica rimane la sua grande passione: come ha spiegato nello studio di The Voice, ha firmato infatti anche due brani che appaiono nella colonna sonora della serie, dal titolo “Sul io” e “Nun passa maje”.

Se poteva sembrare scontato il suo inserimento nel team di Gigi D’Alessio così non è stato: il cantante napoletano ha infatti già completato la sua squadra, così come Morgan, ragione per cui Francesco ha poi scelto la squadra di Guè Pequeno: “Hai fatto paura. Mi è piaciuto che su un beat moderno hai fatto qualcosa di napoletano. Questo pezzo me lo immagino già in radio. Per me sei stato una manna dal cielo”, ha commentato il rapper entusiasta.