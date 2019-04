Duri e puri contro le minoranze, ma “censurati” da Facebook. Dopo i giorni passati sotto i riflettori a protestare per l’arrivo di famiglie rom a Torre Maura e Casalbruciato, a Roma, CasaPound punta il dito contro il social network. “Sono passati solo quattro giorni dall’annuncio che concorreremo alle elezioni europee del 26 maggio con una nostra lista presente in tutte le circoscrizioni elettorali – si legge in un post che riprende un articolo apparso sul loro organo “Il primato nazionale” – e la task force dei censori di Facebook non ha perso tempo, cancellando sistematicamente gli account personali dei maggiori esponenti di CasaPound Italia”.

Secondo l’articolo tra i profili chiusi ci sarebbero quelli di Gianluca Iannone (presidente di CasaPound Italia), Andrea Bonazza (responsabile Cpi e consigliere comunale a Bolzano), Maurizio Ghizzi (consigliere Cpi a Bolzano), Emmanuela Florino (portavoce di Cpi Napoli), Carlotta Chiaraluce (portavoce di Cpi Ostia), Roberto Acuto (responsabile Cpi Napoli), Giorgio Ferretti (candidato Cpi ad Ascoli Piceno), Mario Eufemi (candidato Cpi a Nettuno), Fernando Incitti (responsabile di Frosinone ed ex candidato sindaco), Fabio Barsanti (consigliere comunale Cpi Lucca).

“L’aspetto certamente più grave, al di là di quello prettamente censorio, – spiega l’articolo – è l’assenza di motivazioni alla base di queste mosse draconiane, oppure la totale pretestuosità delle stesse”. Secondo CasaPound ci sarebbe “un disegno ben preciso che mira a cancellare le voci dissonanti rispetto alla narrazione dominante”.