“Il governo è favorevole alla costituzione di parte civile del ministero della Difesa” nel processo-bis per la morte di Stefano Cucchi, nel quale sono imputati 5 carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale. L’annuncio del premier Giuseppe Conte arriva poche ore dopo la deposizione in aula di Francesco Tedesco, il militare dell’Arma super teste della procura di Roma, che ha accusato i colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro di aver pestato il giovane geometra romano dopo l’arresto avvenuto la sera del 15 ottobre 2009.

“Per quanto riguarda il governo già preventivamente anticipo la disponibilità a che l’amministrazione della Difesa si costituisca parte civile”, sono state le parole del presidente del Consiglio. Destinate ad avere un effetto dirompente dopo l’interrogatorio di Tedesco, definito ‘sconvolgente’ dal vicepremier Luigi Di Maio, e la lettera inviata dal comandante generale dei carabinieri, Giovanni Nistri, a Ilaria Cucchi, sorella del 31enne che morì dopo una settimana di agonia all’ospedale Pertini di Roma.

Perché se oggi Di Maio si è augurato – come già aveva fatto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta durante il faccia a faccia con Ilaria Cucchi – che “chi si macchiò del decesso di Stefano pagherà” in tempi brevi, l’altra anima della maggioranza, quella leghista, non ha commentato dopo la conferma in aula da parte di Tedesco delle accuse nei confronti dei due colleghi. Una deposizione che ha svelato dopo quasi dieci anni di silenzio quanto avvenne all’interno della caserma Casilina nelle ore successive al fermo di Cucchi.

video di Manolo Lanaro

Da sempre infatti la Lega, nonché il suo leader Matteo Salvini, hanno avuto un ‘profilo basso’ sulla vicenda, anche dopo le novità sulla notte dell’arresto e l’inchiesta sui depistaggi che è arrivata a coinvolgere i vertici dell’Arma dell’epoca. Il Carroccio, tra le altre cose, ha candidato ed eletto al Senato l’ex dirigente del Sap, Gianni Tonelli. Negli anni scorsi, il poliziotto-senatore disse che “se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze”. Il ministro dell’Interno, invece, quando era solo a capo del partito dichiarò: “Mi sembra difficile pensare che in questo, come in altri casi, ci siano stati poliziotti e carabinieri che abbiano pestato Cucchi per il gusto di pestare”.