Chiusa per verifiche tecniche anche la stazione della metro Spagna. Da ottobre è ancora chiusa anche Repubblica. L'Atac: "Ci sono gravi e inconfutabili ragioni per risolvere il contratto con il manutentore degli impianti"

La stazione metro Barberini, a Roma, è stata chiusa da Atac dopo disposizioni della autorità giudiziaria. Il sequestro sarebbe legato al recente guasto su una delle scale mobili. Giovedì infatti la fermata era stata chiusa per diverse ore a causa del cedimento di un gradino di una scala mobile. Intanto è stata chiusa per verifiche tecniche anche la stazione della metro Spagna (linea A). “Il responsabile di esercizio degli impianti di traslazione di Spagna ha deciso di inibire all’uso le scale mobili presenti, che sono della stessa tipologia di quelli presenti a Barberini, al fine di svolgere ulteriori controlli”, spiega l’azienda per la mobilità pubblica della Capitale. “Ciò ha reso necessario la chiusura della stazione, che non dispone di altre vie di accesso in banchina”. Atac che ha attivato una linea bus di supporto tra Flaminio e Termini, con fermate a piazza Barberini e via Veneto.

Intanto, “a conclusione dell’iter istruttorio da tempo avviato a carico della ditta che ha gestito la manutenzione degli impianti”, Atac ritiene che “sussistano gravi e inconfutabili ragioni per la risoluzione del contratto, che verrà notificata a stretto giro al fornitore”. “L’azienda individuerà nel minor tempo possibile le soluzioni utili a garantire la riapertura delle stazioni e la continuità e il miglioramento delle attività manutentive”.

Da ottobre è ancora chiusa un’altra stazione centrale, Repubblica, per un incidente sulla scala mobile nella quale rimasero feriti dei tifosi del Cska di Mosca.