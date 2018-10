Almeno venti feriti, uno in codice rosso con un piede semi amputato, quasi tutti con lesioni alle gambe. È quanto accaduto intorno alle 19 a Roma, all’interno della stazione della metropolitana di Repubblica, dove ha ceduto la parte inferiore di una scala mobile. A essere coinvolti nell’incidente sono stati i tifosi del Cska di Mosca, arrivati a Roma per la gara di Champions League contro la squadra di casa. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze rese da chi c’era a forze dell’ordine e soccorritori, sono stati proprio gli ultras a provocare la rottura: diretti allo stadio Olimpico per assistere al match, i supporters hanno iniziato a intonare cori, a ballare e a saltare sulla scala mobile. Che a un certo punto ha ceduto in discesa. La stazione della metro è stata chiusa, i treni continuano a transitare senza fermarsi. Una ricostruzione smentita da una tifosa russa: “Non stavamo saltando” ha detto una 28enne moscovita, in un inglese stentato, mentre ha mostrato il video dell’incidente ripreso con un cellulare. Nelle immagini si vedono tante persone sulla scala mobile che iniziano a cadere e a saltare fuori dal mancorrente. Evidente anche che la velocità di discesa della scala mobile era molto più elevata rispetto a quella standard.

“La scala è integra per più di metà mentre gli ultimi gradini, meno di una decina, sono tutti spaccati e accartocciati uno sull’altro. Tutt’attorno ci sono bottiglie di birra e pezzi di vetro” hanno raccontato i soccorritori accorsi sul luogo dell’incidente. Sulla banchina della stazione ci sono ancora dei tifosi feriti: la maggior parte di loro non ha riportato ferite gravi ma tagli soprattutto a piedi e gambe provocati da lamiere e vetri. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura alla Protezione Civile, degli altri 19 feriti, quasi tutti russi, 8 sono in codice giallo e 11 verde. Il tifoso del Cska Mosca ferito in modo grave è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso, con un piede semiamputato. Un altro è stato portato in ospedale in codice giallo per traumi e frattura. Altri quattro giovani sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Il perimetro dell’entrata della stazione è stato delimitato e chiuso dai vigili urbani e non vi si può accedere. Su metà della piazza, invece, dove il traffico è quasi completamente bloccato, ci sono ambulanze che continuano a partire man mano che i feriti (all’apparenza non gravi) vengono portati in superficie.

Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, ha aperto un’indagine interna per accertare le ragioni dell’incidente. L’inchiesta prevede, tra le altre cose, di visionare le telecamere di sorveglianza della stazione. Come detto, dal video dell’incidente che circola sui social, si vede che la scala mobile aveva preso una velocità eccessiva, molto maggiore di quella a fianco da dove viene ripreso il filmato. Alcuni passeggeri si gettano nella parte centrale della scala mobile per non cadere in basso, altri rallentano la caduta aggrappandosi ai corrimani. Ad un certo punto la caduta dei passeggeri si ferma, con alcuni che sono rimasti in piedi, altri schiacciati in basso. Quello accaduto nella fermata Repubblica della metro, non è l’unico fatto di cronaca della serata con protagonisti i tifosi russi. Uno di loro è stato accoltellato e due sono rimasti contusi in scontri con la tifoseria della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta, vicino allo stadio Olimpico. Le forze dell’ordine hanno fatto anche uso di idranti.