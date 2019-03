Disagi e momenti di spavento alla fermata della metro Barberini in pieno centro a Roma. Come si vede da alcune immagini pubblicate questa mattina in Rete, un gradino della scala mobile che porta i passeggeri dalla superficie alla fermata sotterranea è collassato. Al momento non risultano esserci persone ferite.

Una situazione, fortunatamente con esito diverso, assimilabile a quanto accaduto lo scorso ottobre ad un gruppo di tifosi del Cska Mosca su una scala mobile della fermata Repubblica, chiusa da quel giorno. Attualmente, spiega Atac tramite twitter, la fermata Barberini è temporaneamente chiusa per intervento tecnico con i treni che transitano senza fermare.