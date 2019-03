I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti di 8 persone accusate a vario titolo di avere messo a segno furti in appartamento. Uno degli indagati è in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono accusati di furto aggravato, furto in abitazione, minaccia aggravata, danneggiamento, lesioni personali aggravate, commessi a Bagheria e nei comuni limitrofi, nel periodo compreso tra il luglio ed il dicembre del 2017. Secondo gli investigatori, le abitazioni da colpire venivano individuate da una donna, di 40 anni di Bagheria, anche lei destinataria di una misura cautelare, che “studiava” le abitudini della vittima, e informava la banda quando l’abitazione era libera in occasioni di matrimoni, funerali o gite fuori porta. Le indagini dei militari hanno individuato presunti autori di ben 16 furti: in alcuni casi è stata recuperata la refurtiva.