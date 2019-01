L’inviato della trasmissione Rai Cartabianca Giuseppe Borello, a bordo della nave della ong tedesca Sea Watch 3, ha filmato e documentato l’arrivo dei soccorritori sul luogo del naufragio al largo di Tripoli, dove sono morti 120 migranti. Gli operatori trovano solo alcune zattere gonfiabili lanciate dall’elicottero della Marina Militare italiana (che ha salvato gli unici tre superstiti), urlano per capire se qualcuno è ancora vivo ma non si sentono voci. “C’è qualcuno? Non c’è nessuno…”