Giovanni Tria, ministro dell’Economia, intervenuto ad un convegno alla Camera dei Deputati, evita le domande dei cronisti sia entrando, sia quando lascia la ‘Nuova Aula dei gruppi parlamentari’, come era già avvenuto mercoledì sera.

In Europa “ci sono delle regole che sono state sottoscritte e se ci sono ci sono. Uno può decidere di non rispettarne alcune, ma l’altra parte è legittimata a dire che le regole sono state violate. Non ci si può offendere, bisogna spiegare perché e quali sono gli obiettivi” ha detto il ministro dal palco, ma nessuna risposta alle domande dei cronisti sulle stime di crescita che il governo intende perseguire, scritte nel def e non rivelate nella conferenza stampa di ieri sera, nella quale non sono state consentite domande.