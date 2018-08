L’incidente è avvenuto alle 23.50 di venerdì 3 agosto: da una prima ricostruzione dell’episodio, la barca dei pescatori sarebbe stata ferma nella zona della Bocca di porto del Lido, e sarebbe stata travolta dal motoscafo con le quattro persone a bordo. Sul posto dell’incidente i vigili del fuoco con due imbarcazioni e il Nucleo sommozzatori di Vicenza, la capitaneria di porto, i carabinieri e la polizia. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia: “Servono regole più severe per la navigazione in laguna – ha detto-. Non è la prima volta che accadono tragedie come questa, è evidente che c’è un problema che va risolto”. “Non ha senso morire in questo modo”, ha aggiunto il governatore esprimendo vicinanza e condoglianza alle famiglie dei due pescatori deceduti.

Il secondo incidente – Meno di 24 ore dopo, un’altra persona è morta in nuovo incidente nautico. Un 76enne è caduto in acqua e per lui non c’è stato nulla da fare mentre almeno altre quattro persone che erano con lui sono rimaste ferite. A causare il rovesciamento della barca su cui si trovavano è stata un’onda. Le indagini dei Carabinieri dovranno accertare se sia stata provocata da un altro natante che transitava nei paraggi.