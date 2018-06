“C’è bisogno di una legge per le fondazioni e i partiti oltre che una legge molto forte per la corruzione“. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, sul tema dei finanziamenti pubblici a margine del convengo “Possibili vie d’uscita dal fenomeno delle baby gang a Napoli“. “Sulla sicurezza e la criminalità non c’è un’unica soluzione. Le forze dell’ordine fanno un lavoro encomiabile ma ogni volta che c’è la repressione deve seguire una fase di educazione, formazione e di presidio culturale sul territorio” ha aggiunto Fico.