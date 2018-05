Ha acceso la diretta Facebook mentre era alla guida di un pulmino, lungo una strada vicino a Budapest, in Ungheria. Nel video si vede distintamente come l’uomo si distragga e finisca per diversi secondi nella corsia opposta. Quando riprende il controllo del volante, però, è troppo tardi: lo schianto con un tir proveniente nella direzione opposta è inevitabile. Nove il bilancio delle vittime.