“È la prima volta che vengo a Viale Mazzini per un evento come questo, ho il cuore rotto dal dolore. Con Fabrizio c’era un feeling particolare e un’ammirazione da parte mia che credo fosse reciproca. Un modo di fare la televisione, il suo, che alcuni critici, sbagliando, chiamano buonista. In realtà no, è una televisione elegante, rispettosa, affettuosa, sorridente, una tv che si sta spegnendo piano piano piano”. Lo ha detto Raffaella Carrà uscendo dalla camera ardente per Fabrizio Frizzi allestita alla Rai a Viale Mazzini.