Il ragazzo ferito è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli dove si trova in condizioni non gravi, ma in prognosi riservata. Il 57enne che lo ha colpito è stato denunciato dai carabinieri per lesioni

Un dipendente Atm fuori servizio di 57 anni ha accoltellato un 17enne dopo una disputa a bordo dell’autobus della linea 80, a Milano. L’episodio è avvenuto poco dopo le 22 del 19 gennaio in piazza De Angelis. Dai filmati delle telecamere installate a bordo dell’autobus è emerso come sia stato proprio l’uomo a dare inizio al litigio con un gruppo di cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 18 anni. Il 57enne aveva rimproverato i ragazzi perché, nel tentativo di fermare il mezzo per permettere a un amico di salire a bordo, avevano bloccato la porta. Un altro passeggero era intervenuto per calmare il dipendente Atm e i ragazzi erano andati a sedersi in fondo al bus. In piazza De Angelis il gruppetto di adolescenti è sceso, seguito dal 57enne.

Prima di raggiungerli, però, l’uomo ha estratto dal proprio zainetto un coltellino multiuso con una lama di circa 7 centimetri. Le telecamere del mezzo pubblico hanno registrato anche questa scena. Subito dopo, a quanto hanno raccontato alcuni testimoni ai carabinieri, la lite è degenerata in una rissa e il 56enne ha ferito in modo lieve uno del 17enni all’addome. Il ragazzo accoltellato è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli dove si trova in condizioni non gravi, ma in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita. L’uomo che lo ha colpito è stato accompagnato in ospedale per alcune contusioni al volto, ed è stato denunciato dai carabinieri per lesioni.