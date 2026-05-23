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Ultimo aggiornamento: 17:32

Prodi al Festival dell’Economia: “L’Europa si comporta come serva di fronte a Trump e non sa cosa fare davanti ai cinesi”

di Redazione Politica
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Le critiche dell'ex premier all'atteggiamento dell'Ue: "Il problema siamo noi"
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“Il problema siamo noi europei, che abbiamo una capacità industriale straordinaria, un Pil di poco inferiore a quello americano: ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi”. Così l’ex premier Romano Prodi al Festival dell’economia di Trento, sottolineando che l’ultimo incontro della Commissione Ue con la Cina “è durato un giorno solo perché non sapevamo cosa dire”. “Oggi con la Cina abbiamo un potere, ma fra qualche anno l’Europa conterà meno”, aggiunge.

“La vera frase di Tucidide da citare è che il mondo è fatto così, i potenti fanno quello che vogliono e i deboli soffrono quello che possono. Trump l’ha messa in pratica”, conclude ancora Prodi.

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