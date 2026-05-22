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“Celebriamo formalmente la chiusura di questa tornata elettorale, ma continueremo sottobanco fino a lunedì pomeriggio a fare qualcosa”, queste le parole di Ione Abbatangelo, candidata sindaco di Portici per Fdi, durante un appuntamento elettorale svoltosi giovedì sera davanti a militanti e simpatizzanti del partito di Meloni.

E sul quel “sottobanco”, che si ascolta chiaramente nel video che mettiamo in rete, si potrebbero sollevare interpretazioni equivoche o maliziose. Contattata da ilfattoquotidiano.it, Abbatangelo ci tiene a sottolineare “che si trattava soltanto di una battuta scherzosa, forse di cattivo gusto, ma pronunciata nell’ambito di un contesto amicale, a Portici poi, che è una sorta di Stalingrado della sinistra”. “Mi riferivo semplicemente – precisa – alla circostanza che negli ultimissimi giorni tutti i candidati di tutti gli schieramenti contattano parenti e amici al telefono, come si è sempre fatto e si farà sempre, ecco il senso di quel ‘continueremo sottobanco’”.

Ione Abbatangelo parte nettamente sfavorita – è lei la prima a sottolinearlo al cronista – in una città dove la battaglia si combatterà all’interno di un centrosinistra diviso tra il candidato del Pd Claudio Teodonno e il candidato di quel che resta del campo largo, Fernando Farroni.

Nei giorni scorsi Abbatangelo si è scagliata su Leucopetra, una partecipata del Comune “dove nel centrosinistra risultano candidati il vicepresidente, un componente del Cda, il direttore generale, la presidente del collegio dei revisori dei conti – che dovrebbe svolgere funzioni di controllo – oltre a diversi consulenti della società. Si tratta di una situazione che, pur non configurando profili di illegittimità, considero politicamente e moralmente inopportuna”. Secondo la candidata meloniana, questo sarebbe la prova di una città “amministrata attraverso logiche di consenso e gestione clientelare che hanno finito per condizionare la vita politica cittadina”.