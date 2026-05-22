Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 20:48

Portici, la candidata Fdi e la campagna da fare “sottobanco”. Al Fatto.it precisa: “Solo una battuta, tutti contattano amici nelle ultime ore”

di Vincenzo Iurillo
Le parole di Ione Abbatangelo, candidata sindaco di bandiera in una città 'Stalingrado'. "Nella partecipata Leucopetra quasi tutto il Cda nelle liste di centrosinistra"
Portici, la candidata Fdi e la campagna da fare “sottobanco”. Al Fatto.it precisa: “Solo una battuta, tutti contattano amici nelle ultime ore”
Icona dei commenti Commenti

“Celebriamo formalmente la chiusura di questa tornata elettorale, ma continueremo sottobanco fino a lunedì pomeriggio a fare qualcosa”, queste le parole di Ione Abbatangelo, candidata sindaco di Portici per Fdi, durante un appuntamento elettorale svoltosi giovedì sera davanti a militanti e simpatizzanti del partito di Meloni.

E sul quel “sottobanco”, che si ascolta chiaramente nel video che mettiamo in rete, si potrebbero sollevare interpretazioni equivoche o maliziose. Contattata da ilfattoquotidiano.it, Abbatangelo ci tiene a sottolineare “che si trattava soltanto di una battuta scherzosa, forse di cattivo gusto, ma pronunciata nell’ambito di un contesto amicale, a Portici poi, che è una sorta di Stalingrado della sinistra”. “Mi riferivo semplicemente – precisa – alla circostanza che negli ultimissimi giorni tutti i candidati di tutti gli schieramenti contattano parenti e amici al telefono, come si è sempre fatto e si farà sempre, ecco il senso di quel ‘continueremo sottobanco’”.

Video thumbnail

Ione Abbatangelo parte nettamente sfavorita – è lei la prima a sottolinearlo al cronista – in una città dove la battaglia si combatterà all’interno di un centrosinistra diviso tra il candidato del Pd Claudio Teodonno e il candidato di quel che resta del campo largo, Fernando Farroni.

Nei giorni scorsi Abbatangelo si è scagliata su Leucopetra, una partecipata del Comune “dove nel centrosinistra risultano candidati il vicepresidente, un componente del Cda, il direttore generale, la presidente del collegio dei revisori dei conti – che dovrebbe svolgere funzioni di controllo – oltre a diversi consulenti della società. Si tratta di una situazione che, pur non configurando profili di illegittimità, considero politicamente e moralmente inopportuna”. Secondo la candidata meloniana, questo sarebbe la prova di una città “amministrata attraverso logiche di consenso e gestione clientelare che hanno finito per condizionare la vita politica cittadina”.

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.