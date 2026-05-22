Oggi le nostre istituzioni scoprono che si è oltrepassato il limite e condannano. Dov'erano, questi ipocriti, quando a ottobre la prima Flotilla subì lo stesso trattamento?

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di Serena Poli

Il valore della Freedom Flotilla non sta solo nel suo coraggioso attivismo, ma anche nella sua capacità di spogliare il potere. Con la loro azione, queste persone hanno ripetutamente messo a nudo leader politici e commentatori, costringendoli a mostrare la miseria della loro ipocrisia. Lo spettacolo della loro finzione è desolante, perché l’indignazione opportunistica è una delle forme più viscide di complicità.

Le navi per Gaza sono state nuovamente assaltate e fermate in acque internazionali, e circa 400 attivisti sono stati letteralmente rapiti, deportati in Israele e dati in pasto agli abusi a favore di telecamera del ministro Itamar Ben-Gvir. Ma oggi, improvvisamente, le nostre istituzioni e i commentatori scoprono che si è oltrepassato il limite e condannano.

Dov’erano, questi ipocriti, quando nell’ottobre del 2025 la prima Flotilla subì l’esatto, medesimo trattamento? Cosa è cambiato da allora? Qual è il momento esatto in cui il rapimento di civili in acque internazionali ha smesso di essere una prassi tollerabile? Va da sé che questa ritrovata sensibilità non è un barlume di coscienza, ma il panico di chi si rende conto che i consensi hanno bisogno di un riposizionamento.

I soliti noti Lia Quartapelle, Filippo Sensi, Luigi Marattin, Pina Picierno, Piero Fassino (per citarne alcuni) si affrettano a scrivere che è risaputo che Ben-Gvir (solo lui, si badi bene) è un personaggio irricevibile. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella si è finalmente accorto dell’infimo livello, ma solo di “un ministro” del governo israeliano (gli altri sono tutti brave personcine, basti pensare a quel santo di Bezalel Smotrich). Per non parlare di Giorgia Meloni che oggi, facendosi scudo di Mattarella, trova il coraggio di condannare.

Anche lei, come tutti i personaggi sopra citati, ha sempre avuto ben chiaro l’infimo livello; solo che non immaginava quanto avrebbe pagato l’appoggio cieco e acritico a Tel Aviv e a Trump: anche la sua recente difesa del Papa puzza lontano un miglio di posizionamento strategico per salvare la faccia.

Sul fronte israeliano, Netanyahu condanna, ma solo perché cammina sul baratro: per lui recuperare popolarità è una questione di sopravvivenza personale, l’unico modo per non passare direttamente dalla Knesset al carcere. Non c’è nessuna reale dissociazione, solo una spartizione dei ruoli tra il macellaio in doppiopetto e il provocatore da social: non dimentichiamo, infatti, che nel bel mezzo dei bombardamenti iraniani, Bibi uscì dal suo bunker appositamente per andare a votare la legge sulla pena di morte voluta proprio da Ben-Gvir.

Inoltre Israele ha compreso che la sua reputazione globale è ai minimi storici e che rischia l’isolamento internazionale. Pochi giorni fa, è emerso che il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha disposto insieme a Smotrich uno stanziamento storico a fini propagandistici: un budget milionario per una vera e propria fabbrica di fake news tese a manipolare l’opinione pubblica occidentale, specie i giovani americani, inondando TikTok, Instagram e YouTube di contenuti pro-Israele e alterando i motori di ricerca.

La strategia si spinge fino al “lavaggio del cervello” delle intelligenze artificiali, affinché sistemi come ChatGpt e Claude assimilino e riproducano solo la narrazione israeliana. A questo si aggiungono le operazioni occulte con reti di profili falsi per fare pressione sui politici statunitensi e il reclutamento di influencer pagati migliaia di dollari a post per mistificare la realtà e ripulire l’immagine del Paese. Non a caso, anche Sa’ar oggi finge sdegno verso lo sfacciato collega di governo.

Non è più possibile affidarsi alla memoria corta degli elettori e tutti lo hanno capito. Ma chi ha taciuto per anni non ha il diritto di scandalizzarsi oggi: questo risveglio opportunistico è, se possibile, ancora più stomachevole del silenzio.

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