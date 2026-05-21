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di Roberto Celante

È giusto indignarsi per il trattamento disumanizzante riservato da Israele ai membri della Flotilla di questa seconda spedizione verso Gaza, documentato peraltro con disarmante arroganza dagli stessi membri del governo israeliano.

Ma è anche troppo tardi per denunciare i soprusi di un Paese che da decenni si fa beffe del diritto internazionale, per condannare un governo che ha voluto e compiuto un genocidio e al quale si è data la sensazione di impunità assoluta, con la conseguenza che, se volesse, Israele non ci penserebbe due volte a sterminare altri popoli.

Non si intende, con ciò, sminuire la gravità dell’atto di pirateria condotto contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Anzi, ci sono gli estremi per una contestazione sulla base di una convenzione internazionale firmata dallo stesso Stato di Israele. Poiché, infatti, la marina da guerra israeliana ha arrembato armi in pugno in acque internazionali le imbarcazioni della Flotilla, battenti bandiere diverse (tra le quali, quella italiana), Israele ha compiuto un vero e proprio atto di guerra e quindi, per analogia, le persone catturate devono essere considerate al pari dei prigionieri di guerra, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni della Convenzione III di Ginevra del 12 agosto 1949, che all’art. 3, lett. c), vieta espressamente “gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti”.

La violazione della Convenzione III di Ginevra dovrebbe essere contestata ad Israele a cura dell’Onu, che avrebbe il dovere di adottare una risoluzione, con il duplice scopo di ordinare il ritiro dell’Idf dalla Striscia di Gaza e inviare un contingente di Caschi Blu, per garantire il rispetto dei diritti umani e l’attuazione del Piano di pace. L’uso del condizionale non è casuale, perché senza il placet degli Stati Uniti, l’Onu non potrà fare nulla di tutto questo. Oltretutto, sarebbe comunque un’iniziativa fuori tempo massimo: l’Onu avrebbe dovuto intervenire non appena emersero le evidenze del genocidio contro il popolo palestinese.

Invece, si è mossa soltanto la Corte Penale Internazionale, con i mandati di arresto per Netanyahu e Gallant: atti simbolici, ma che avrebbero dovuto essere sfruttati diplomaticamente dai Paesi europei, per mettere pressione agli Usa e ottenere il via libera ad una missione di pace dell’Onu nella Striscia. Parimenti, invece, sono stati ignorati anche i rapporti di denuncia dei crimini israeliani redatti dalla Relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che è stata lasciata sola persino dal proprio Paese di origine, nonostante la delegittimazione pubblica e la sostanziale compressione dei propri diritti economici, subite per ordine di Washington.

L’esecrabile condotta degli Usa non può, comunque, fornire alcun alibi per i Paesi europei, che avrebbero potuto comunque accordarsi tra loro per condividere azioni di boicottaggio del genocidio di Gaza, o agire persino in proprio, come del resto ha fatto la Spagna. Si poteva, infatti, stracciare gli accordi commerciali con Israele, con il risultato di applicarle una sorta di embargo europeo, con effetti chiaramente limitati, ma non per questo totalmente ininfluenti.

Questa azione, se tempestiva, forse avrebbe potuto costituire un presupposto persuasivo verso gli Usa per ridare un ruolo centrale all’Onu, o forse no, ma almeno gli statisti europei potrebbero dire di essere in pace con la propria coscienza. Invece, ora, il massimo che ci si può permettere è la pretesa, tanto ridicola quanto inutile, di scuse formali da parte di Israele per il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla.

L’onesta cronaca, per ora, non può esimersi dal registrare tutto questo, fornendo con ciò agli storici di domani tutti gli elementi utili a formulare un giudizio ben poco lusinghiero sull’attuale classe dirigente dei Paesi europei, con la sola eccezione della Spagna e il triste e imbarazzante primato italiano.

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