Auto contro la folla a Modena: l’area degli investimenti vista dal drone dopo l’impatto

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Il drone in volo sopra al punto dove un’auto ha travolto una decina di passanti a Modena, nel pomeriggio di sabato 16 maggio. L’impatto si è verificato attorno alle 16.30. Alla guida della Citroen C3 c’era un uomo di 31 anni, Salim El Kudri, nato a Seriate e cresciuto nel Modenese. L’uomo, in passato, è stato sottoposto in passato a cure psichiatriche. Al momento non sono noti i motivi del suo gesto.

In totale si contano 8 persone ferite, cinque donne e tre uomini. Due di loro sono gravissimi, ricoverati all’ospedale Maggiore di Bologna in rianimazione. La loro prognosi resta riservata. Hanno entrambi 55 anni.