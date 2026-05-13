Non ce l’ha fatta il diciottenne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica con i compagni dell’ultimo anno del polo liceale “Galileo Galilei – Marie Curie”. Il ragazzo è morto all’ospedale di Udine, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo l’incidente avvenuto nella serata di domenica 3 maggio.

Il giovane era stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in elicottero nella struttura friulana dopo la caduta dal primo piano della struttura ricettiva, da un’altezza di circa quattro metri. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime: i medici ne avevano dichiarato il coma irreversibile. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il ragazzo si sarebbe allontanato dal gruppo dopo la cena per salire in una stanza al primo piano dell’hotel. Poco dopo sarebbe avvenuta la caduta. A dare l’allarme sono stati alcuni compagni di scuola e gli accompagnatori presenti nella struttura. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, compresa quella di un gesto volontario.

La notizia della morte ha profondamente colpito la comunità scolastica e la città di Monopoli. Il diciottenne era descritto da insegnanti e amici come un ragazzo brillante e molto apprezzato. Lo scorso 17 aprile aveva partecipato alla finale nazionale delle Olimpiadi della Fisica a Senigallia, distinguendosi insieme al suo gruppo tra i migliori studenti italiani della competizione.

La salma farà rientro in Puglia nei prossimi giorni, una volta completate le procedure ospedaliere e giudiziarie.

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