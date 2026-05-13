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Ultimo aggiornamento: 10:52

Uomo evirato dalla moglie, le immagini finiscono in rete. Gli avvocati: “Diffuse dal personale ospedaliero, è gravissimo”

di Redazione Cronaca
Le foto della vittima e quelle dell'organo sono diventate di dominio pubblico. I legali annunciano una denuncia: "Sciacallaggio mediatico"
Uomo evirato dalla moglie, le immagini finiscono in rete. Gli avvocati: “Diffuse dal personale ospedaliero, è gravissimo”
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Secongo gli avvocati, i responsabili fanno parte del personale ospedaliero: “Si tratta di materiale di una gravità inaudita che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all’interno dell’ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure”. I legali denunciano inoltre come il “morboso” abbia preso il posto dell’umanità: “Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertate eventuali responsabilità della struttura sanitaria”.

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