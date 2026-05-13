Uomo evirato dalla moglie, le immagini finiscono in rete. Gli avvocati: “Diffuse dal personale ospedaliero, è gravissimo”

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immagini Salerno: le sue fotografie nel letto d’ospedale e quelle dell’organo in una busta sanitaria sigillata sono diventate di dominio pubblico. “Un clima di vero sciacallaggio mediatico”, denunciano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che assistono la vittima, originaria del Bangladesh. I legali hanno annunciato una denuncia finalizzata a identificare l’autore degli scatti e i complici che hanno in seguito diffuso le foto sul web. Sono finite in rete le dell’uomo evirato nel sonno dalla moglie ad Angri , in provincia di: le sue fotografie nel letto d’ospedale e quelle dell’organo in una busta sanitaria sigillata sono diventate di dominio pubblico. “Un clima di veromediatico”, denunciano gli avvocati, che assistono la vittima, originaria del. I legali hanno annunciato una denuncia finalizzata a identificare l’autore degli scatti e i complici che hanno in seguito diffuso le foto sul web.

Secongo gli avvocati, i responsabili fanno parte del personale ospedaliero: “Si tratta di materiale di una gravità inaudita che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta all’interno dell’ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure”. I legali denunciano inoltre come il “morboso” abbia preso il posto dell’umanità: “Un dramma umano e clinico è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertate eventuali responsabilità della struttura sanitaria”.