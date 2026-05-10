Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 13:21

Garlasco, carabiniere indagato per lo scontrino e i verbali di Sempio. Le “cappellate” della prima inchiesta: dai graffi di Stasi alle foto perse

di Giovanna Trinchella
Nel nuovo filone della Procura di Pavia finisce sotto indagine l’ex comandante dei carabinieri di Vigevano Gennaro Cassese per falsa testimonianza. Già note le omissioni, i reperti compromessi, sequestri mancati e anomalie investigative che segnarono la prima inchiesta. Fu il militare ad ammettere le possibili "cappellate"
Garlasco, carabiniere indagato per lo scontrino e i verbali di Sempio. Le “cappellate” della prima inchiesta: dai graffi di Stasi alle foto perse
Icona dei commenti Commenti

Errori, omissioni, dimenticanze e indizi sottovalutati nell’indagine sul delitto di Garlasco? Fu la Cassazione, nelle motivazioni con cui spiegavano la condanna di Alberto Stasi “oltre ogni ragionevole dubbio”, a mettere nero su bianco che l’andamento dell’inchiesta fu “senz’altro non limpido, caratterizzato anche da errori e superficialità”. Una serie di lacune che erano state anche evidenziate davanti alla Corte d’assise d’appello di Milano dall’allora sostituta procuratrice generale, Laura Barbaini, che comunque aveva chiesto 30 di carcere per l’imputato Stasi, contestando l’aggravante della crudeltà, che invece era stata esclusa dai giudici che aveva poi condannato l’imputato a 16 anni.

Il carabiniere indagato

Ora dalle pieghe della nuova inchiesta condotta dalla procura di Pavia, che vede indagato Andrea Sempio, 38 anni, amico del fratello di Chiara Poggi, emerge che nel registro degli indagati della è finito Gennaro Cassese, oggi 62enne, all’epoca comandante della compagnia dei carabinieri di Vigevano e figura centrale nelle attività investigative successive al delitto. L’ipotesi di reato – come riportano Corriere, Repubblica e Stampa, riguarda presunte false informazioni rese al pubblico ministero. A far emergere i dubbi degli inquirenti sarebbero state alcune anomalie contenute nei verbali degli interrogatori del 4 ottobre 2008, in particolare quello di Sempio. Cassese – che recentemente ha dichiarato che avrebbero dovuto fare ulteriori accertamenti sull’impronta 33 – è stato ascoltato una prima volta il 4 aprile 2025 negli uffici di via Moscova, a Milano, dagli inquirenti guidati dall’aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Giuliana Rizza. Al centro dell’audizione, lo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio durante l’interrogatorio e considerato per anni un elemento a sostegno del suo alibi. Secondo le nuove verifiche investigative, però, quello scontrino potrebbe essere stato procurato in realtà dalla madre del ragazzo. Sul tagliando i militari del Nucleo investigativo dicono che “non può avere alcun valore positivo o negativo” perché è “impossibile riscontrare con certezza che sia stato proprio lui a produrlo andando a Vigevano”.

Lo scontrino

Ai magistrati Cassese aveva dichiarato che, se il verbale fosse stato interrotto per acquisire lo scontrino o se il documento fosse stato portato da qualcun altro, ciò sarebbe stato annotato. Disse inoltre di non essersi stupito del fatto che Sempio avesse con sé lo scontrino. Ma per la Procura ci sarebbero ulteriori elementi critici. In particolare, i pm hanno rilevato una serie di sovrapposizioni temporali considerate difficilmente compatibili. Il verbale di Sempio risultava infatti redatto tra le 10.30 e le 14.40 del 4 ottobre 2008 dagli stessi verbalizzanti — Cassese e il maresciallo Flavio Devecchi — che, nello stesso arco di tempo, stavano interrogando anche altri amici di Marco Poggi, tra cui Alessandro Biasibetti e Mattia Capra. Secondo gli atti, Biasibetti venne sentito dalle 11.25 alle 12.10, mentre Capra dalle 13.25 alle 14.20, sempre negli stessi locali e con gli stessi militari presenti. Una circostanza che ha spinto i magistrati a chiedere spiegazioni all’ex ufficiale nel corso di una seconda convocazione, il 27 giugno scorso, questa volta direttamente in Procura a Pavia.

Il malore non verbalizzato

Davanti ai pm, Cassese avrebbe ammesso la possibilità che il verbale di Sempio fosse stato sospeso senza che l’interruzione venisse formalizzata. “Posso solo supporre che sia mancante la sospensione del verbale”, avrebbe dichiarato, ipotizzando che durante quella pausa fosse stata svolta “altra istruttoria”. A rendere ancora più delicata la posizione dell’ex comandante è poi emerso un ulteriore episodio mai riportato nel verbale ufficiale: durante l’interrogatorio Andrea Sempio si sentì male, tanto da richiedere l’intervento del 118. I sanitari intervennero per una “lipotimia” alle 11.19, con un intervento durato circa 16 minuti.

Interrogato anche su questo punto, Cassese ha risposto più volte di non ricordare l’episodio. Ai magistrati che gli chiedevano se un eventuale intervento dell’ambulanza sarebbe stato verbalizzato, l’ex ufficiale ha risposto di sì. Quando però gli è stata mostrata la scheda del 118, avrebbe ribadito: “Non ricordo”. A quel punto, secondo quanto emerge dagli atti, l’aggiunto Civardi ha interrotto il verbale leggendo a Cassese l’articolo 371 bis del codice penale, quello che punisce chi rende dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero. La vicenda dei cosiddetti “verbali sospetti” era già emersa nei mesi scorsi e lo stesso Cassese, intervenendo in televisione, aveva parlato di possibili “cappellate” compiute nella gestione degli atti investigativi. Ora quelle anomalie sono diventate materia di un nuovo filone giudiziario destinato a riaprire interrogativi sulle prime fasi dell’inchiesta che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

La prima inchiesta e gli errori

La prima indagine sull’omicidio della 26enne partì subito male. Il corpo della vittima non venne pesato perché all’obitorio mancava una bascula, una bilancia particolare. Questa mancanza comportò l’incertezza sull’ora della morte. In un primo momento l’orario presunto su fissato tra le 10.30 e mezzogiorno, successivamente l’orario era stata anticipato e l’omicidio è stato collocato temporalmente tra le 9.12 e le 9.35. Quando il cadavere fu esaminato la prima volta erano da poco passate le 14 e non c’era ancora rigor mortis. Due giorni dopo il funerale il cadavere era stato riesumato per rilevare le impronte digitali di Chiara: nessuno si era ricordato di farlo. Ora la consulente della procura, la professoressa Cristina Cattaneo, ritiene che la morte sia avvenuta in due possibili fasce che includono Sempio, ma non escludono Stasi.

Altra nota dolentissima la bicicletta nera. Fu indicata subito dopo il delitto da una testimone, ma quella posseduta dalla famiglia Stasi venne solo visionata da un maresciallo, che non la sequestrò perché non corrispondeva alla descrizione. Il carabiniere è stato poi condannato per falsa testimonianza in appello e prescritto in Cassazione. Sarà acquisita solo dopo 7 anni nel processo d’appello ‘bis’, quando si scoprirà inoltre che la famiglia Stasi ne aveva un’altra nella casa al mare.

Non furono controllate altre bici nere da donna di proprietà di persone legate alla vittima. Sul caso della bicicletta erano entrati nel merito proprio i giudici della Cassazione che ribadirono come “la scelta anomala di non sequestrare nell’immediatezza la bicicletta nera da donna della famiglia Stasi” è “stata correttamente individuata come un evento che avuto indubbie ripercussioni negative” sulle indagini. Bici che era stata vista appoggiata al muretto della casa dei Poggi intorno alle 9 del 13 agosto 2007, orario compatibile con l’omicidio di Chiara, e vista anche da un’altra testimone.

La bicicletta sarà sequestrata, però, solo nel 2014, a sette anni dall’omicidio, quando qualcuno le aveva già sostituito i pedali, dove furono poi ritrovate tracce del Dna di Chiara Poggi. Una prova che, se acquisita subito, avrebbe potuto cambiare il tortuoso iter processuale. “Un anello mancante” nell’andamento dell’attività investigativa secondo la Cassazione. Ma nonostante il mancato sequestro, la Cassazione spiega adesso che nel vagliare gli indizi che hanno portato a ritenere Stasi colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”, la Corte d’appello di Milano nel processo bis si è correttamente fatta carico della “mancanza di tale tassello”, valorizzando gli altri elementi probatori.

Le omissioni

Le Lacoste color bronzo indossate da Alberto furono acquisite solo dopo 19 ore la scoperta del corpo senza vita di Chiara. Gli vennero sequestrate anche altre cinque paia di scarpe, ma non sono tutte quelle che possedeva: i carabinieri si limitano a prendere quelle che Stasi consegna loro. Sulle scarpe era emerso con un’inchiesta giornalista che Stasi aveva comprato nel maggio 2007, un paio di scarpe taglia 42, di marca Geox o Frau, che però non figurano tra quelle consegnate ai carabinieri dal giovane. Un paio di Frau 42 modello estivo, come era stato accertato nel processo, erano proprio quelle indossate dall’assassino, che avevano lasciato le impronte sul pavimento insanguinato con la loro suola a pallini. Accertamenti che non finirono agli atti, perché furono portati a termine pochi giorni prima della sentenza d’appello bis e non ci fu tempo di svilupparli.

Le ricerche dell’arma – un martello l’ipotesi – nella boscaglia e nei fossi dei dintorni scattano solo 15 giorni dopo, senza risultati. Ancor oggi si ignora la natura certa dell’oggetto utilizzato. Al momento senza riscontro il ritrovamento di alcuni attrezzi nel canale di Tramello: era stato trovato un martello, ma non comparirebbe tra le fonti di prova contestate a Sempio. La Cassazione aveva spiegato nel dettaglio le modalità del delitto: fu uccisa con un’azione connotata da “un rapido susseguirsi di colpi di martello al capo della vittima, sferrati all’ingresso dell’abitazione, con rabbia ed emotività”

L’officina del padre di Stasi non fu perquisita. Solo 40 giorni dopo i carabinieri – di cui era comandante Cassese – scoprono che c’è un’allarme, ma la centralina ha ormai cancellato e sovrascritto le registrazioni del 13 agosto. La casa solo una settimana dopo e senza l’utilizzo del luminol. Il portatile di Alberto fu esaminato dai carabinieri senza le cautele previste, senza cioè fare prima una copia del disco rigido: 16 accessi abusivi alterano tre quarti dei file contenuti. Stasi aveva usato dalle 9.36 alle 12.20 e secondo l’accusa avrebbe avuto tutto il tempo di uccidere, di fuggire, di ripulirsi per poi alle 13.49 dare l’allarme chiamando il 118. La difesa di Stasi, allora sostenuta dal professor Angelo Giarda, sostenne che l’assassinio avvenne tra 9.30 e le 10.30 e l’allora studente avesse lavorato al pc fino alle 13.30.

Gli altri errori

Entrarono nella villetta senza calzari previsti ben 25 persone tra inquirenti, medici legali e necrofori. Delle 17 impronte digitali complete che furono repertate, sei appartengono a tre diversi ufficiali dei carabinieri che non avevano indossato i guanti. Nella mano sinistra di Chiara Poggi c’era un capello più chiaro e corto degli altri, provvisto di bulbo. È l’unico del quale non viene tentata l’estrazione del Dna mitocondriale.

Quando lo farà il perito incaricato non potrà ricavare alcun risultato: troppo tempo e il reperto è degradato. I margini delle unghie prelevati dal cadavere non vengono analizzati con il metodo “a lavaggio”, più sensibile. Quando lo farà il perito sette anni dopo, per il processo d’appello bis, riuscirà ad isolare un cromosoma Y, maschile, ma non un profilo completo perché i reperti erano troppo degradati. Questo fino alla nuova inchiesta della procura di Pavia per cui c’è uno scontro tra esperti sull’utilizzabilità dei reperti. Anche la perizia, disposta dalla gip di Pavia nell’incidente probatorio, ha stabilito che quel Dna – compatibile con la linea parentale di Sempio – è incompleto, misto, parziale e non c’è alcuna certezza di attribuzione.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione