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Ultimo aggiornamento: 11:57

Garlasco, la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi in 3D con l’avatar di Andrea Sempio sulla scena del crimine

di Davide Milosa
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La consulenza dattiloscopica è stata richiesta dalla Procura di Pavia per capire le corrispondenze con l'impronta di scarpa e la traccia palmare 33
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Nel video, agli atti del fascicolo della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, viene ricostruita in 3D una parte della villetta di Garlasco. Si tratta delle scale che conducono alla cantina dove fu trovato il cadavere. Su questa scena viene collocato Andrea Sempio, attraverso un suo Avatar ricostruito secondo le indicazioni antropometriche rilevate sull’indagato dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo.

La consulenza dattiloscopica in 3D è stata richiesta dalla Procura di Pavia per capire se rispetto a Sempio vi sia corrispondenza tra l’impronta di scarpa (N1) rilevata sul gradino 0 delle scale e la traccia palmare 33, attribuita a Sempio, e individuata sul muro destro delle scale. Il risultato è chiarissimo: vi è corrispondenza.

Tanto che l’ingegner Simone Tiddia scrive nelle sue conclusioni: “La statura e tutti i riscontri metrici dell’indagato, riferiti allo stato attuale, riportati su un Avatar 3D risultano compatibili con la configurazione degli spazi della scala, nella sua ricostruzione 3D riferita alla scena del crimine originaria, e con una collocazione dello stesso in appoggio al gradino 0, in corrispondenza della traccia N1, e all’impronta 33”. Inoltre “la mano destra dell’Avatar 3D dell’indagato è compatibile dal punto di vista metrico con la conformazione e le dimensioni dell’impronta 33”.

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